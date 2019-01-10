Небоскреб в форме пули построили в Китае

Современные небоскребы уже давно перестали быть просто зданиями. Они стали настоящими символами эпохи, сочетающими в себе самые современные технологические и архитектурные разработки.

На западе китайского города Шэньчжэне построили небоскреб в форме пули, сообщает РБК. Дизайнерский проект принадлежит американскому архитектурному бюро Kohn Pedersen Fox Associates (KPF).

На создание небоскреба такой необычной формы архитекторов вдохновила форма побегов бамбука. В 400-метровом здании 67 этажей. Это делает его третьим по высоте в городе. Здесь расположится штаб-квартира китайского экспортного холдинга China Resources.

Отмечается, что в верхней части и у основания 28 колонн небоскреба сходятся в диагональную сетку. Входные группы имеют треугольную форму. На самом последнем этаже здания располагается зал со стеклянной крышей для проведения мероприятий.

Также в небоскребе есть павильон с магазинами и музей. Они занимают 3 тыс. кв. м. Помимо этого в высотке расположились общественные пространства с зонами отдыха площадью 2 тыс. кв.м.

Фото: realty.rbk.ru

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