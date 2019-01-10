Более 100 московских семей воспользовались в 2018 году правом докупки квадратных метров при переселении по программе реновации жилья, информирует портал правительства Москвы.
Всего в минувшем году было подписано 112 договоров по докупке новых площадей. Еще 89 договоров остаются в работе Фонда реновации. Всего о своем желании приобрести дополнительные квадратные метры заявила 201 семья.
Число семей, пожелавших улучшить свои жилищные условия за счет докупки новых площадей, на данный момент составляет порядка 7%. Представители 162 семей заявили о намерении докупить жилплощадь за счет собственных средств, 39 — за счет ипотечных кредитов. При этом 18 ипотечных сделок уже заключено. За доплату можно приобрести квартиру или квартиры общей площадью не более 100 кв. метров.
Наибольшее количество запросов на переселение с докупкой дополнительных метров было зафиксировано на юго-западе столицы. В этой локации своим правом воспользовались 45 семей. Они переезжают из старых домов, находящихся на улицах Дмитрия Ульянова, Новочеремушкинской и Кедрова.
Фото: ptzgovorit.ru
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