Инвестиции в недвижимость станут самыми выгодными в 2019 году

Наиболее привлекательными инвестициями по-прежнему считается жилье. Обвала рынка недвижимости в этом году не ждут, пишет "АиФ".

Эксперты прогнозируют небольшой, но стабильный рост цен на первичном рынке. К этом приведет переход от долевого финансирования к проектному. Минимум двадцатипроцентный рост стоимости квадратного метра готового жилья станет гарантией для получения выгоды от инвестирования в недвижимость в 2019 году.

По мнению аналитиков, инвестиции в недвижимость будут выгодными, если покупать ее не cтолько в расчете на быстрый рост стоимости и арендный доход, а с перспективой собственного использования. В частности для своей семьи, для детей.

А если покупать исключительно с инвестиционной целью, то нужно очень взвешенно подойти, в частности, к выбору района и учесть перспективы его развития. Эксперты советуют покупать небольшие квартиры, которые легче сдать в аренду. К примеру, малометражная однокомнатная квартира стоит в Москве дешевле обычной (35-40 кв.м) на 1-1,5 млн рублей, но арендная плата практически такая же.

Фото: tinvest. org

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