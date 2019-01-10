"Галс-Девелопмент" представит серию художественных новелл о Москве

Арт-группа "Сезон" подготовила творческий проект "В городе М". Это объединение художников, выпускников и студентов Московского Государственного Художественного Института им. В. И. Сурикова, работающих в рамках реалистического направления изобразительного искусства. Партнером проекта выступила девелоперская компания "Галс-Девелопмент", входящая в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы.
Проект "В городе М" представляет собой серию художественных новелл о современной столице, ее архитектурных символах и героях. Все картины разделены на четыре тематических направления — "Зима" "Весна", "Лето", "Осень". Каждое из них включает в себя около 30 работ. По окончании сезона экспозиции будут организованы в арт-пространствах и галереях Москвы.
На картинах Москва предстанет в многообразии смыслов и образов. Предметом изображения художников выбраны знаковые современные и исторические здания в необычных ракурсах — "Москва-океан", "Быстротечное время", "Угол зрения", "Москва сквозь окна", "Отражения".
Героями выразительных сюжетов станут также известные проекты компании "Галс-Девелопмент". Это "Театральный Дом", WineHouse, "Сады Пекина", "Центральный Детский Магазин на Лубянке".
Цикл работ "В городе М" объединит более 100 художественных полотен в технике масляной живописи.
По словам советника президента по внешним коммуникациям "Галс-Девелопмент" Ирины Бурдельной, Компания "Галс-Девелопмент" находится в постоянном поиске новых форматов и граней девелопмента. Каждый проект имеет свою философию искусства.
"Созидательное внимание к нашему городу, неравнодушное отношение к его истории, культуре и судьбе определяет ценностное, смысловое содержание проекта "В городе М" и роднит его с нашим кредо — "интеллигентный девелопмент", — подчеркнула Ирина Бурдельная.
Руководитель арт-группы "Сезон" Алла Полковниченко отметила, что проект "В городе М" задуман как ода любимому городу.
"Мы хотим показать зрителю наше личное творческое восприятие Москвы, ее знаковых архитектурных объектов — исторических и современных зданий в разные сезоны: зима, весна, лето и осень. Ведь именно в нашей полосе так ярко происходит смена времен года, полностью меняя обличие города. Миссия нашей арт-группы — в продолжении, современном переосмыслении и развитии традиций московской школы реалистической живописи", — сказала Алла Полковниченко.
Арт-группа "Сезон" создана в 2016 году. За последние 3 года команда художников успела побывать в Черногории, Узбекистане, Турции, Армении, Грузии, написав более 120 полотен. Работы арт-группы были представлены на выставке "Сны о Черногории" в ЦДХ и "Калейдоскоп" в Гостином Дворе, выставке "Становление" в залах МСХ и "Воздух Азии" в Тверском городском музейно-выставочном центре. Под одноименным названием проект впервые был представлен в галерее "Печатники" Объединения "ВЗ Москвы" и в галерее "Крылатский орнамент". www.sezonart.com
Художественные работы, созданные в рамках проекта "В городе М", будут публиковаться в аккаунтах компании "Галс-Девелопмент" в Instagram@intelligentpropertymoscow, в Facebook, а также на официальном сайте арт-группы "Сезон". Картины, набравшие наибольшее количество отметок "нравится", будут отмечены наградой от компании. Проект "В городе М" завершится масштабной экспозицией осенью 2019 года.
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