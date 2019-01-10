Новый год в своем доме встретили 85% жителей подмосковных коттеджных поселков﻿

Количество, людей, которые встретили Новый год в своем загородном поселке, выросло за два года на 10 п. п., до 85%, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость.

Аналитики объясняют это удорожанием выездного туризма, скачками валютных курсов, подмосковной снежной зимой и праздничной атмосферой в поселке. При этом 60% из них провели январские выходные, лишь изредка выезжая в город.

Отмечать Новый Год в своем загородном доме - мечта многих жителей мегаполиса. По традиции, каждая семья ждет бой курантов в своем доме. А уже после 00:00 часов жизнь кипит на улицах поселка.

Хотя вопросы организации новогодних праздников обычно ложатся на плечи самих жителей, гуляния проходят в 9 из 10 проектов, где заселено не менее 25 домов. Кто-то ограничивается приглашением Деда Мороза и Снегурочки. Кто-то устраивает катания на тройках или запускает фейерверки.

Эксперты отмечают, что воспоминания о праздничных визитах за город в трети случаев становятся первым импульсом к покупке собственного дома.

Директор Департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость Антон Архипов считает, что традиция отмечать в поселках разные праздники появилась благодаря застройщикам еще до кризиса 2008-го. Тогда финансовая ситуация позволяла девелоперам устраивать гуляния даже в тех проектах, которые только строились и не имели постоянных жителей. Это делали для привлечения потенциальных покупателей, а также для налаживания коммуникаций между людьми, которые уже что-то приобрели в поселке.

Фото: christkind.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Рождество и Новый год: традиции православия

Как пережить одиночество в Новый год?

Новый год: десять необычных традиций

Новый год: отправляемся в морское путешествие