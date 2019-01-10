Владельцев дач обязали отчитываться о перестройке своих домов﻿

Дачники, начавшие строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома или садовой постройки, должны направить в местный орган исполнительной власти уведомление о планируемых работах, сообщает "Российская газета".
В случае, если этого не будет сделано, то у хозяев могут возникнуть проблемы при последующем оформлении прав собственности на постройку.
В Росреестре пояснили, что в случае, если строительство и реконструкция начаты до 4 марта 2018 года, владелец может подать документы на госрегистрацию и постановку недвижимости на кадастровый учет до 1 марта.
При этом уведомления о начале и окончании строительства не требуется. Если все построено по правилам, то проблем с регистрацией собственности не будет.
С 1 марта 2019 года уведомительный порядок о начале и об окончании строительства и реконструкции садовых жилых домов станет обязательным.
Напомним, что 4 августа 2018 года вступил в силу закон 340 о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ. Закон вводит единый уведомительный порядок начала и окончания строительства объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов на садовых участках.
Дома на землях для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства не могут быть выше трех этажей. Или 20 метров. При этом один дом не должен быть разделен на несколько квартир.
Уведомление о строительстве строительства подается в близлежащую администрацию. Она рассматривает уведомление в течение семи рабочих дней.
Фото: kakprosto.ru
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