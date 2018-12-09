Органы местного самоуправления получили право сносить самострой﻿

В Градостроительный и Гражданские кодексы РФ внесены изменения по вопросам признания строений самостроем. Об этом сообщает пресс-служба Кадастровой палаты.

Отныне самовольной постройкой признается сооружение, на строительство которого собственник земли не получал разрешения. Помимо этого, самостроем признается здание, построенное с нарушением существующих нормативов.

Самовольная постройка подлежит сносу. Решение о сносе принимается судом.

В законе определены случаи, в которых решение вправе принимать органы местного самоуправления. В частности, это относится к тем строениям, которые занимают территорию общего пользования. Или у застройщика нет правоустанавливающих документов на земельный участок.

Особая статья в Градостроительном кодексе посвящена объектам недвижимости, находящимся в зоне с особыми условиями использования территории. Это охранные, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны подтопления, зоны охраняемых объектов.

Фото: зтзюкг

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