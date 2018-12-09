Жителям аварийных домов вернут взносы за капремонт﻿

Скорректирован перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в доме, выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, пишет "Парламентская газета".

В капремонт теперь включены: ремонт, замена и модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

Изменения в Жилищном кодексе Российской Федерации вступили в силу 9-го декабря. Отныне ремонт, замена и модернизация лифтов будет происходить за счет средств фонда капремонта, сформированного из минимальных взносов.

До этого за счет этих ресурсов ремонтировали или меняли только не пригодные к эксплуатации лифты. На модернизацию собственники квартир собирали деньги дополнительно.

Одним из важнейших пунктов нового закона гласит, что с настоящего времени при сносе аварийного дома владельцам жилья вернут уплаченные взносы на капремонт за вычетом израсходованных средств.

Фото: newizv.ru

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