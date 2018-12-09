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Источник Правда.Ру

Японцам стали раздавать дома бесплатно﻿

Недвижимость

Новая государственная программа стартовала в Японии. В настоящее время  тысячи пустующих домов продают по символической цене. Либо отдают бесплатно.

Все бесплатные постройки расположены в сельской местности. Но некоторые старые дома находятся рядом с курортами и крупными городами.

Государство назвало несколько причин для раздачи дармовой недвижимости. Первая — демографическая ситуация. Дело в том, что население Японии резко постарело и переехало в социальные учреждения. Их жилплощадь никому не перешла по наследству. При этом подрастающее поколение малочисленно. 

По прогнозу экспертов, к 2033 году количество пустующих домов в Японии увеличится до 20 миллионов. А это почти треть от всех жилых зданий в стране.

Второе — суеверность японцев. Они категорически отказываются покупать дома, где ранее было совершено убийство.

Чтобы здания не превратились в рухлядь, власти решили раздать, либо продать за бесценок. Часть из них можно купить не дороже 500 тысяч иен (около 300 тысяч рублей). При этом не обязательно отдавать всю сумму сразу. Так, дом можно взять в аренду от 5000 иен в месяц (около трех тысяч рублей). Если временные хозяева проживут там достаточно долго, жилье передадут в собственность.

Фото: obaldela.ru

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