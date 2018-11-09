Спальные районы могут превратиться в гетто - эксперты

Дальние спальные районы столичного мегаполиса, такие как Люблино, Текстильщики, Капотня, Марьино или Бирюлево, постепенно могут превратиться в районы для бедных и переселенцев, считают эксперты газеты "Коммерсант". В Москве появляются гетто.

Этому способствуют концентрация в отдельных районах мигрантов, а также снижение уровня доходов местного населения. На ситуацию влияют и новые законы о налогообложении недвижимости, увеличивающие стоимость жилья в центре города. Все это способствует расслоению населения столичном мегаполисе.

В числе жителей гетто могут оказаться и те, кто взял в этих районах ипотеку. В условиях экономического кризиса они очень быстро могут перейти из "среднего класса" в категорию малоимущих. Ипотечное жилье представляют собой достаточно серьезную зону риска, их владельцы легко переходят в категорию малоимущих.

По мнению аналитиков, первый признак геттоизации — это приспособление бизнеса к вкусам невзыскательной аудитории. Это переориентация магазинов и предприятий - замена овощного магазина алкогольным, уход из района банков, появление ломбардов. И, наконец, финальная стадия - удешевление жилья.

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