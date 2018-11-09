Прокуратура Санкт-Петербурга продолжает подавать иски на закрытие мини-гостиниц в жилых домах, передает портал «Новости малого бизнеса».
Прокуратура в судебном порядке добилась решения о закрытии мини-отеля «Шарм» в жилом доме 5/13 по Введенской улице. В ходе проверки было установлено, что на третьем и шестом этажах многоквартирного дома располагаются номера для посуточной сдачи жилья в аренду.
Собственник квартир не осуществил перевод помещений из жилого в состав нежилого фонда. Установлено, что вход для постояльцев в мини-отель «Шарм» осуществляется круглосуточно. Интересы граждан, проживающих в подъезде, не соблюдались.
Суд поддержал исковое заявление о прекращении деятельности по оказанию гостиничных услуг в этом доме. Подобная ситуация сложилась и в доме 67 корпус 6 по проспекту Стачек. В одной из квартир индивидуальный предприниматель открыл мини-гостиницу на 28 койко-мест.
Вход в хостел осуществлялся из общего подъезда. Перевод помещения, используемого для предпринимательской деятельности, в нежилое осуществлен не был. Помимо этого, результаты проведенных по требованию прокуратуры района проверок пожарной безопасности и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм показали многочисленные нарушения.
В итоге прокуратура района предъявила иск в Кировский районный суд Санкт-Петербурга о закрытии мини-гостиницы.
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