Аварийное жилье ликвидируют за 507 млрд рублей

На ликвидацию аварийного жилья в России с 2019 по 2024 год выделят более 507 миллиардов рублей, информирует пресс-служба парламента.

По словам вице-спикера Совфеда Галины Кареловой, программа по расселению аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2012 года, в настоящее время выполнена на 89,17%.

По официальным прогнозам, объём жилищного фонда, который признают аварийным к 2024 году, составит более 11 миллионов квадратных метров, свыше 530 тысяч человек переселят в новые дома, рассказала Карелова.

Также она напомнила, что в январе 2019 года стартует федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Он, в свою очередь, является частью нацпроекта «Жильё и городская среда». На его реализацию с 2019 по 2024 год предусмотрено более 507 миллиардов рублей.

Глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что в рамках нацпроекта, который рассчитан на 2019-2024 годы, планируется расселить более 9,4 миллиона квадратных метров аварийного жилья.

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Ветхое жилье в России будет гореть и рушиться и дальше...

Что будет с программой переселения аварийного жилья?

Мэрию Нижнего Тагила обязали расселить аварийный...

Аварийное жилье поможет сменить город