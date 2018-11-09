На ликвидацию аварийного жилья в России с 2019 по 2024 год выделят более 507 миллиардов рублей, информирует пресс-служба парламента.
По словам вице-спикера Совфеда Галины Кареловой, программа по расселению аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2012 года, в настоящее время выполнена на 89,17%.
По официальным прогнозам, объём жилищного фонда, который признают аварийным к 2024 году, составит более 11 миллионов квадратных метров, свыше 530 тысяч человек переселят в новые дома, рассказала Карелова.
Также она напомнила, что в январе 2019 года стартует федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Он, в свою очередь, является частью нацпроекта «Жильё и городская среда». На его реализацию с 2019 по 2024 год предусмотрено более 507 миллиардов рублей.
Глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что в рамках нацпроекта, который рассчитан на 2019-2024 годы, планируется расселить более 9,4 миллиона квадратных метров аварийного жилья.
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