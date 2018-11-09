Налоговики будут мониторить всех продавцов жилья

Налоговики смогут получить информацию о реальной стоимости, по которой граждане России продают свою жилую недвижимость. Такая мера позволит закрыть лазейку для тех, кто раньше занижал в договорах цену продажи квартир и домов с целью сэкономить на уплате налогов.

Выявить реальную стоимость сделок с жильем позволят внесенные в начале ноября в Госдуму поправки к закону о борьбе с отмыванием денежных средств и спонсированием терроризма.

Разработанные нормы обяжут посреднические фирмы, консультантов и риелторов предоставлять Росфинмониторингу данные обо всех сделках по переходу прав собственности. Банки также будут докладывать об операциях с деньгами от 3 млн рублей по сделкам с жилой недвижимостью. В настоящее время риелторы и кредитные организации передают в Росфинмониторинг лишь сведения о суммах сделок без раскрытия деталей движения средств до и после заключения сделки.

Доступ к этой информации получат сотрудники Федеральной налоговой службы, которые в 2018 году договорились с финразведкой об оперативном обмене сведениями. По предварительным оценкам, 60 процентов собственников жилья, которые должны при продаже выплачивать НДФЛ, занижают реальную сумму сделки.

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