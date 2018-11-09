Подмосковные водохранилища застроят плавучими домами

Самоходные дома на воде (хаусботы) и жилые конструкции, расположенные на понтонах (риверхаусы) появятся в акватории канала имени Москвы, информирует пресс-служба «Канала имени Москвы». В ближайшие два года здесь построят как минимум два плавучих поселка.

Отдельные хаусботы уже строятся российско-датской компанией. Сообщается, что поселки будут представлять из себя скопления домов. Два плавучих поселка — появятся на Пестовском, Клязьминском и Химкинском водохранилищах к 2019-2020 годам.

Компания «Столица яхт» с пулом частных инвесторов планирует создавать поселки риверхаусов. Это несамоходные дома на воде. Реализация пилотного проекта намечена на середину 2019 года.

Риверхаусы также реально сделать плавучими. Для этого достаточно установить на них двигатели и зарегистрировать в ГИМС.

«Канал имени Москвы» — крупнейший в России воднотранспортный комплекс. Объекты предприятия включают более 240 гидротехнических сооружений и почти 4 тысячи километров водных путей.

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