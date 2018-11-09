Суд обязал мэрию Нижнего Тагила расселить аварийный дом

В Нижнем Тагиле жители аварийного многоквартирного дома №37 по ул. Боровая после бездействия администрации города обратились в прокуратуру, чтобы добиться переселения в новое жилье.

Прокурорская проверка выяснила, что техническое состояние указанного дома является неудовлетворительным. В частности, фасад, кровля здания, а также полы, лестничные марши и плиты перекрытия имеют существенные разрушения.

Некоторые пустующие квартиры в доме также оказались разрушены. Результаты экспертизы показали, что состояние дома аварийно, а состояние конструктивных элементов создает угрозу жизни и здоровью жильцов.

После безрезультатного обращения в администрацию Нижнего Тагила жители были вынуждены пойти на более решительные шаги.

В итоге суд по иску прокуратуры обязал администрацию города провести обследование дома. Чиновники пытались оспорить решение, но их апелляция не была удовлетворена.

Сообщается, что настоящее время администрация Нижнего Тагила судебное решение исполнила. Дом будет снесен, а его обитатели получат новой жилье.

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