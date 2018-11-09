Магаданэнерго отключило жильцам горячую воду за долги

Компания Магаданэнерго отключила за долги горячую воду в двухуровневых апартаментах в центре столицы Колымы, информирует портал Колыма. Ру. Владелец элитной квартиры площадью 180 кв. м задолжал коммунальщикам более 300 тысяч рублей.

В отношении хозяина жилья в службе судебных приставов находятся 44 исполнительных производства. Большая часть из них — задолженность в пользу ПАО "Магаданэнерго".

По словам специалиста отдела по работе с дебиторской задолженностью филиала Магаданэнергосбыт Романа Слободяника, в Магадане у владельца апартаментов остались отец и бабушка. При этом отец постоянно живет в квартире.

"И без того внушительный долг за коммуналку продолжает расти, так как родственник также игнорирует оплату услуг", — подчеркнул Роман Слободяник.

Сообщается, что отец владельца квартиры имеет доверенность на совершение сделок с недвижимым имуществом сына, поэтому именно ему приставы вручили требование о предоставлении доступа в квартиру за неделю до отключения горячего водоснабжения.

Энергетики собираются подать в суд иск о выделении долей в квартире должника. В дальнейшем за счет реализации доли планируется погасить долги по ЖКХ.

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