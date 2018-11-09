В северных регионах легче всего заработать на аренде квартиры, информирует портал недвижимости Domofond.ru.
Воркута лидирует в списке российских городов по срокам окупаемости однокомнатной квартиры. Он составляет чуть больше трех лет. В год собственник может заработать на аренде 31,8 процента стоимости квартиры. Второе место у Норильска, в котором можно получить за год 20,6 процентов стоимости однокомнатной квартиры. Целиком окупить вложения можно меньше, чем за пять лет. А в Североморске - немногим больше 6 лет, или 16,3 процента за год.
Топ-10 городов, однокомнатные квартиры в которых окупаются быстрее всего, находятся в северных и восточных регионах России. Республика Коми представлена в десятке лидеров не только Воркутой, но и занявшим 7-е место Усинском. Дальний Восток тоже вошел в топ-10 с городами Комсомольск-на-Амуре (8-е место), Магадан (7-е место) и Петропавловск-Камчатский (10-е место).
Нижние строки рейтинга заняли Ялта с окупаемостью в 18 лет и Москва. Доходность в столице чуть меньше 5,5 процента, а вложения будут возвращаться собственнику более 18 лет.
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