Символ Нью-Йорка небоскреб Крайслер-билдинг выставлен на продажу﻿

Владельцы небоскреба Крайслер-билдинг в Нью-Йорке планируют продать здание, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Wall Street Journal. Но это может оказаться непросто, поскольку этот символ Манхэттена был построен еще в 1930 г.

Здание сейчас принадлежит суверенному фонду Абу-Даби, незадолго до начала финансового кризиса в 2008 году заплатившему за свою долю $800 млн, и американскому девелоперу Tishman Speyer.

Уникальный небоскреб высотой 320 м в стиле арт-деко был построен в 1930 году на пересечении 42-й улицы и Лексингтон-авеню на Манхэттене. С этих пор здание является одним из символов Нью-Йорка. До 1953 года здесь располагалась штаб-квартира компании Chrysler, затем здание несколько раз меняло владельцев.

Эксперты отмечают проблемы, с которыми столкнутся новые владельцы здания. И которые наверняка повлияют на его цену. В частности, устаревшая инфраструктура небоскреба. Это делает его ремонт чрезвычайно дорогостоящим. Помимо этого, растет цена аренды земли под зданием. В 2017 году плата составляла $7,75 млн. А в 2018 году сумма подскочила до $32,5 млн. К 2028 году стоимость аренды увеличится до $41 млн в год.

Напомним, что компания Chrysler Corporation в 1930 году открыла для публики в восточной части Манхэттена 77-этажный небоскреб Chrysler Building. Его спроектировал архитектор Уильям ван Элен. Небоскреб стал первым зданием, превзошедшим по высоте парижскую Эйфелеву башню, и оставался самым высоким строением в мире до открытия Empire State Building в 1931 году.

Фото: bashni.info

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