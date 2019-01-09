ГОСТ по озеленению крыш введут в России в этом году

Федеральный ГОСТ для озеленения крыш планируется утвердить летом 2019 года, пишут «Известия» со ссылкой на заявление руководителя рабочей группы по разработке стандарта при МГСУ, ландшафтного архитектора Ильи Мочалова.

Новый ГОСТ предполагает разработку требований безопасности зданий с озелененной крышей. ГОСТ вводится для того, чтобы не допустить использования неправильных технологий, в результате которых могут забиться водостоки, а корни растений могут разрушить бетонные конструкции зданий.

Сегодня в законодательстве понятия зеленой крыши практически не существует. Девелоперы занимаются озеленением кровли на свой страх и риск. По словам Ильи Мочалова, сейчас на рынке много любителей, которые просто насыпают землю из огорода.

«Казалось бы, просто садик, деревья, зеленая травка, но вы не представляете, что может произойти», - подчеркнул архитектор.

ГОСТ даст гражданам двойную защиту. Прежде всего, от непрофессионального проекта и ошибок строителей, поскольку на документ смогут ориентироваться органы экспертизы.

По мнению экспертов, эксперимент по регламентированному озеленению кровли, конечно, лучше начинать со столицы. Инвестиционный климат Москвы позволяет апробировать любые нововведения.

На сегодняшний день в Москве можно стать владельцем сада на крыше, купив пентхаус. То есть квартиру на последнем этаже дома с террасой. В столице стоимость таких предложений сегодня варьируется от 10 млн до 3 млрд рублей.

Фото: kryshadoma.com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Аренда пентхаусов в Москве доходит до 3 млн руб. в месяц﻿

Пентхаусы комфорт-класса упали в цене на треть﻿

Центр Москвы испытывает дефицит пентхаусов

Тина Канделаки подарила сыну пентхаус﻿