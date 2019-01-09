Актер Джим Парсонс, сыгравший главную роль в американском телесериале "Теория большого взрыва", выставил на открытую продажу особняк в одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса за $6,9 млн (479,3 млн руб.), сообщает ТАСС.
Впервые дом появился на рынке по цене $ 8,9 млн (618,2 млн руб.) в апреле 2018 года. Однако Парсонс не смог найти покупателя и снизил стоимость. Актер купил особняк четыре года назад за $6,3 млн у звезды фильма "Сумерки" Роберта Паттинсона. Дом был построен по проекту знаменитого архитектора Стайлса О. Клементса.
Общая площадь двухэтажного дома составляет более 4 тыс. кв. футов (371,6 кв. м). В нем расположены три спальни и столько же ванных комнат. Стены с столовой украшают оленьи рога. Деревянный потолок расписан вручную. Также в гостиной есть рояль, камин и домашний кинотеатр. Причем экран выдвигается прямо из сводчатого потолка. Кухня в доме Парсонса оборудована самой высококлассной бытовой техникой. На втором этаже здания есть гардеробная, уютная библиотека. И, самое главное, терраса с видом на сад.
На территории особняка выполнен необычный ландшафтный дизайн. Здесь множество подстриженных деревьев и кустарников. Обустроен сад кактусов, бассейн в форме лагуны, водопад. А также несколько каменных лестниц и садовых скульптур. В зоне отдыха плетеная мебель, несколько мягких диванов и кресел.
Фото: bigbucks.com.ua
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