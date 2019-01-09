На офисы для федеральных ведомств в "Москва-Сити" в 2019 году потратят 5 млрд рублей﻿

Аренда офисов и машино-мест для переезжающих в комплекс "Москва-Сити" ведомств, а также услуги по предоставлению информационно-технологических сервисов оценены в 5,1 млрд руб. за неполный 2019 год, сообщает "Интерфакс-Недвижимость".

Как следует из информации на сайте госзакупок, срок аренды помещений устанавливается в 325 календарных дней с даты подписания сторонами акта передачи. Общая стоимость аренды помещений, машино-мест и услуг ИТС может составить порядка 5,7 млрд рублей.

Российское правительство в начале января согласовало предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о переезде центральных аппаратов министерств и ведомств в здание правительственного комплекса, расположенного на территории московского международного делового центра "Москва-Сити" на Красной Пресне.

Общий срок переезда составит до 3 месяцев. Концепция проекта по переезду предполагает, что здания, занимаемые в настоящее время переезжающими федеральными органами исполнительной власти, будут вовлечены в рыночный оборот в соответствии с федеральным законом 161-ФЗ.

Всего начиная с 2022 года после передачи здания правительственного комплекса в федеральную собственность с учетом сокращения занимаемых в настоящее время ФОИВ площадей оптимизация затрат на содержание и эксплуатацию зданий, в том числе охрану, может составить ежегодно от 200 до 500 млн рублей.

Фото: mcity.ru

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