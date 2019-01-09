Станцию "Печатники" БКЛ построят на юго-востоке Москвы

На Шоссейной улице планируют построить станцию "Печатники" Большой кольцевой линии метрополитена, сообщает портал Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила строительство станционного комплекса "Печатники" и объединенного здания эксплуатационного персонала. Станция "Печатники" будет открыта в рамках создания восточного участка Большой кольцевой линии" (БКЛ).

Новая станция появится по адресному ориентиру: Шоссейная улица, д. 2, корп. 2. Общая площадь земельных участков, предоставляемых "Московскому метрополитену" под строительство станции, составит более 5 гектаров.

В ведомстве отметили, что строительство станции будет осуществляться в рамках создания Восточного участка Третьего пересадочного контура московского метрополитена от станции метро "Каширская" до станции "Карачарово". Сообщается, что в настоящий момент на земельных участках расположены объекты некапитального строительства.

Всего по итогам 2019 года в столичном мегаполисе планируется открыть для пассажиров 14 новых станций метрополитена.

Фото: uv-kurier.ru

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