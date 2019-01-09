В прошлом году рынок новостроек Петербурга, несмотря на неоднозначные тренды в экономике, чувствовал себя хорошо, считают эксперты компании "ВамКНам". Они подвели итоги 2018 года и сделали прогноз на 2019 год.
Общий объем строительства в Северной столице приблизился к 15,5 млн квадратных метров. Это превысило показатели 2017 года почти на треть. Между тем, среднемесячный объем ввода был ниже по сравнению с предыдущим годом.
Средняя стоимость квадратного метра в новых домах Санкт-Петербурга за прошлый год выросла на 4% и достигла уровня 92 тысяч рублей за "квадрат".
Всего в городе на Неве велось строительство более 800-та жилых комплексов. Среди них 93% объектов приходилось на многоквартирные дома. 6% объема занимали проекты с апартаментами.1% — блокированные дома.
По словам генерального директора агентства недвижимости "ВамКНам" Анны Симашовой, 2019 год станет сложным для рынка нового жилья.
В связи с ужесточением требований к застройщикам эксперты прогнозируют рост цен на новостройки и сокращение объемов строительства. Также негативно повлияет на рынок и повышение ипотечных ставок.
"Помимо этого, именно этот год задаст тренд на сокращение числа строительных компаний. Так, в первую очередь сложности будут испытывать малые и средние застройщики", — подчеркнула Анна Симашова.
Фото: nevaphoto.com
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