Доктор из Брюсселя потратит выигранные в лотерею €7,5 млн на недвижимость

Доктор из Брюсселя стал победителем национальной новогодней лотереи. Он выиграл ни много, ни мало €7,5 млн, сообщает РИА Новости.

Счастливый обладатель приза намерен отложить часть средств для своих детей. Помимо этого, гражданин Бельгии, по его словам, направит часть суммы на благотворительность. Оставшиеся деньги он вложит в недвижимость, а также в производство вина.

Для бельгийцев наиболее счастливой является европейская лотерея под названием "Евромиллионы". Благодаря ей миллионерами ежегодно становятся несколько граждан этой страны. Сообщается, что в ноябре прошлого года эта лотерея принесла победителю более €50 млн. А в августе 2018 года житель Бельгии выиграл почти €108 млн. В 2017 году два других счастливчика из Бельгии выиграли в эту же лотерею 153 и 23 миллиона евро.

Но самым крупным выигрышем в истории королевства стал джекпот в 168 миллионов евро. Его сорвал албанец, работавший в Брюсселе дворником. Получив известие о выигрыше, он немедленно перестал выходить на работу. Позже мужчина объяснил это тем, что победа стала для него слишком большим шоком.

Фото: kp. ru

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