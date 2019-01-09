Доктор из Брюсселя стал победителем национальной новогодней лотереи. Он выиграл ни много, ни мало €7,5 млн, сообщает РИА Новости.
Счастливый обладатель приза намерен отложить часть средств для своих детей. Помимо этого, гражданин Бельгии, по его словам, направит часть суммы на благотворительность. Оставшиеся деньги он вложит в недвижимость, а также в производство вина.
Для бельгийцев наиболее счастливой является европейская лотерея под названием "Евромиллионы". Благодаря ей миллионерами ежегодно становятся несколько граждан этой страны. Сообщается, что в ноябре прошлого года эта лотерея принесла победителю более €50 млн. А в августе 2018 года житель Бельгии выиграл почти €108 млн. В 2017 году два других счастливчика из Бельгии выиграли в эту же лотерею 153 и 23 миллиона евро.
Но самым крупным выигрышем в истории королевства стал джекпот в 168 миллионов евро. Его сорвал албанец, работавший в Брюсселе дворником. Получив известие о выигрыше, он немедленно перестал выходить на работу. Позже мужчина объяснил это тем, что победа стала для него слишком большим шоком.
Фото: kp. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Лотерея обогатила сына миллионера еще на 100 млн долларов
Лотерея: Фортуна развлекается уже 545 лет
Общественники выступают против законопроекта "О лотереях"
|Деньги на культуру предлагают зарабатывать лотереями
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился к китайским военным с призывом готовиться к боевым действиям.
Власть якобы готовит референдум по Курилам, чтобы после еще одним референдумом "легализовать" вернувшийся в Россию Крым. Это разорвет Россию как СССР
Американские сенаторы резко отреагировали на обстановку в Украине и заявили, что она стала неуправляемой, а также приносит только проблемы Евросоюзу и США.
Верховная рада перед своими каникулами утвердила перечень памятных дат на 2019 год. В нем значится, в частности, празднование 110-й годовщины Степана Бандеры.