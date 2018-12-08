Обманутые дольщики Приморья объявили голодовку в мороз

Обманутые дольщики Приморья объявили голодовку в мороз у здания краевой администрации. По сообщениям региональных СМИ, члены жилищно-строительных кооперативов "Солнечный", "Приморский" и "Наш дом" объявили о начале сухой голодовки, несмотря на сильный мороз.

Требование протестующих касаются решения вопроса со сдачей двух девятиэтажных жилых домов по улице Рудничная в городе Артем под Владивостоком. Сдать эти объекты застройщики должны были в конце 2016 года. Но жилые дома не сданы до сих пор.

По словам протестующих, вместо этого сроки сдачи объектов постоянно переносятся. На достройку домов не хватает порядка 20 млн рублей. Не погашено около 2 млн паевых взносов. Митингующие уже разбили палаточный лагерь вблизи стен краевого правительства.

"Мы просто уже устали — с 2016 года одни переносы и обещания. "Стройинвест" уже который раз обещает, что мы встретим Новый год в своих квартирах", — возмущаются участники голодовки.

Напомним, по поручению врио губернатора Олега Кожемяко в бюджете Приморского края предусмотрено почти 1,2 миллиарда рублей на решение проблем обманутых дольщиков. Более половины средств будут выделены уже до конца 2018-го года.

Также в краевом бюджете предусмотрели почти 590 миллионов рублей на докапитализацию Корпорации развития жилищного строительства края. Средства должны поступить до конца года.

Фото: youtube.com

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