За что платят жильцы управляющей компании в Америке﻿

Ассоциации домовладельцев в США - частные организации. Они устанавливают правила проживания владельцев домов и квартир в "своем" районе. В России подобную роль выполняют Управляющие компании.﻿

Как только стройка заканчивается, жильцы могут оставить эту же управляющую компанию или подписать контракт с другой. Все должности в ассоциации избираемые, будь то президент, бухгалтер или ответственный за организацию праздников.

В зависимости от штата или района взносы в НАО могут быть от $120 до $1000. Обычно 20-25% от этих средств поступает на накопительный счёт, остальное тратится на текущие расходы.

Платить можно ежеквартально или все сразу, но обязательно. Должников ждут серьезные проблемы. Помимо штрафа, управляющая компания может наложить арест на имущество.

Ассоциация обязана поддерживать чистоту на улицах. Также в ее обязанности входит посадка цветов и деревьев, уход за газонами, ремонт оросительной системы. Помимо этого - за состоянием бассейна, теннисного корта и спортзала, которые имеются на территории района, тоже следит НОА. В ее функции входит и организация парковочных мест. Например, ограничение стоянок на улице, чтобы не затруднять доступ скорой неотложной помощи, пожарной машины или полиции. Кроме того, ассоциация устраивает праздники для жителей района.

Фото: vestyfinance.ru

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