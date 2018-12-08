"Золотовизовые" программы для инвесторов в недвижимость всегда были востребованы. Но титул самой привлекательной страны остается переходящим. Это связано, во-первых, с закрытием подобных программ Канаде и Британия. А также с появлением новых условий.
Сейчас популярность набирает греческая "золотая виза". Именно на нее с португальской переориентировались китайские инвесторы, которые традиционно делают большую часть инвестиционной кассы в тех странах, где предлагают ВНЖ и гражданство за покупку недвижимости. Именно по этой причине растет интерес к Греции.
"Золотая виза" Греции — одна из самых дешевых в Европе. Для ее получения надо вложить в местную недвижимость сумму от 250 тысяч евро. Для сравнения: в Болгарии придется вложить от 300 тысяч, в Испании — от 500 тысяч. При чем вид на жительство получает сам инвестор, его супруг, их родители, а также дети в возрасте до 21 года.
Вдохновленные такими условиями, россияне активно скупают местную недвижимость. По статистике, наши соотечественники занимают второе место после китайцев по активности участия. На третьем месте стоит Турция. Четвертое и пятое занимают Ливан и Египет.
Фото: prian. ru
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