Приобретение недвижимости на полуострове с целью сдачи в аренду на данный момент становится не самым выгодным бизнесом, информирует портал "МИР КВАРТИР". Квартира в Крыму окупится в среднем за 21 год, дом — за 31 год.
Самыми доходными считаются частные дома в Керчи. В этом городе владелец получает в среднем 4,9% годовых и ждет отдачи "всего" 21 год.
Хорошо идут дела в Бахчисарае и Симферополе. В этих городах доходность составляет — 4,2% и (24 года). В Севастополе — 4,1% (24 года), и Феодосии — 3,7% (27 лет).
Менее доходны оказались дома в Алупке (2,7% и 37 лет). А также в Ялте, Алуште, Гурзуфе и Гаспре, где доходность составит 2,8%. Дома в этих городах окупаются в среднем за 36 лет.
По словам генерального директора портала "МИР КВАРТИР" Павла Луценко, дома в Керчи, Бахчисарае и Феодосии хорошо окупаются за счет их низкой стоимости. В Симферополе и Севастополе высокий доход достигается за счет того, что в этих городах активность сохраняется круглый год, а не только летом.
"Соответственно, зимой там ставки не падают "ниже плинтуса", и вообще дом там сдать реальнее, чем в курортном местечке. А вот Ялту высокие ставки аренды не спасли, так как цена покупки домовладения "зашкаливает", - подчеркнул Павел Луценко.
Средняя доходность домов в Крыму получилась 3,2%, а окупаемость - 31 год. Квартиры в Крыму окупаются лучше, а доходность выше. В среднем по полуострову это 21 год и 4,7%.
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