Продолжается прием заявок на Move Realty Awards 2019

Продолжается прием заявок на 5-ю ежегодную премию в сфере недвижимости Move Realty Awards 2019, который продлится до 10 декабря. Подать заявку можно на сайте: ttp://moverealtyawards.ru/request

Тем, кто уже подал заявку, необходимо также прислать заполненные анкеты с детальной информацией по номинируемым объектам.

Напомним, что Move Realty Awards - одна из крупнейших профессиональных премий в сфере недвижимости. Она призвана определить надежных застройщиков и комфортные для проживания объекты недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга среди жилых комплексов стандарт, бизнес, комфорт и премиум-класса сроком сдачи с 2018 по 2020 годы.

Традиционно номинации разделены по классу жилья, а также по территориальному расположению. Участвовать в номинациях могут девелоперы, застройщики, а также агентства недвижимости и рекламные агентства.

Move Realty Awards представляет новый формат проведения премии. Это торжественная вечеринка с фуршетом, неформальная обстановка, нетворкинг, атмосфера настоящего праздника с необычными сюрпризами от организаторов.

Учредителем премии выступает ведущий федеральный портал о недвижимости Move.ru (при поддержке Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) и Ассоциации инвесторов Москвы).

Информационные партнеры: информационный портал «Вести.Недвижимость», программа «Честный дом» на радио Mediametrics, медиахолдинг «Правда.Ру», «Интерфакс-Недвижимость», телеканал «ПРО БИЗНЕС», «Мир Квартир», Restate.ru, «Новострой-М», «Индикаторы рынка недвижимости», Всеновостройки.ру, NSP.ru, BSN.ru, KVARTIRAvMOSKVE.ru, KVARTIRAzaMKAD.ru, Domex.ru, Novostroyki.org, Tatre.ru, «Строительный эксперт», «Строительная газета», «Строительная орбита», DOM& podium, «Разумная недвижимость», «НовостройСити», НайдиКвартиру.ру, Zemer.ru, «Дайджест Недвижимости», TutRealty.ru.