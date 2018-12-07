Обманутые дольщики обратились в ЦБ, чтобы приостановить им выплаты по ипотеке, заявила координатор общественного движения дольщиков в России Альмира Сарсеева.
По ее словам, ЦБ, Госдума и другие структуры давно обещали рассмотреть этот вопрос. Но он до си пор не решен, люди продолжают платить в пустоту.
Напомним, что ранее Банк России предложил разрешить россиянам приостанавливать выплаты по ипотеке, если они оказались в тяжелом финансовом положении. Речь идет о норме в договоре с банком по приостановлению выплат по кредиту в случае потери работы. Как ожидается, что "ипотечные каникулы" будут способствовать статистическому снижению доли просроченных кредитов.
Сообщалось также, что более 2 тысяч домов в России признаны проблемными объектами долевого строительства. На данный момент проблемные объекты долевого строительства существуют в 68 регионах России.
Фото: sibreal.org
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