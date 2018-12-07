Экологи встревожены: из квартир пропали даже тараканы﻿

В 80-е и лихие 90-е годы тараканы появлялись в любой квартире, комнате и буквально не давали житья хозяевам жилья. Их травили дихлофосом, карандашами и шариками. Их уничтожали всеми доступными и недоступными средствами. Все безрезультатно. Вредные живучие насекомые появлялись снова и снова.

По ночам было страшно зайти в ванную комнату или туалет — отовсюду выползали рыжие бестии и пугали домочадцев.

Но произошло нечто странное. С началом 2000 годов все тараканы исчезли. Одномоментно и по непонятным причинам количество их резко сократилось. Вроде бы надо радоваться! Но возникает вопрос: почему они пропали и не является ли это предвестником экологической катастрофы.

Версий было много. Например, опасные волновые излучения СВЧ-печей, продукты с ГМО, радиация, токсичные стройматериалы. Как бы то ни было, вслед за тараканами могут исчезнуть домашние животные, не говоря уже о влиянии таинственных проявлений на здоровье человека.

Ученые предполагают, что все это происходит из-за невидимых частот, которые пронизывают наш организм ежедневно. Они идут от электронных приборов, компьютеров и всевозможной бытовой техники.

В квартирах, равно как и в офисах полно различной аппаратуры. Когда она работает, в помещении образуется электромагнитное поле. Оно создает неблагоприятные условия для жизни прусаков. Возможно, чувствительные тараканы именно поэтому исчезли из многоэтажек. Кстати, прусаков почему-то нет именно в тех районах, где работают старые стандарты GPRS и GSM.

По убеждению многих ученых, ни токсичные стройматериалы, ни санобработка жилища, ни бытовая химия не повлияла на тараканов так, как современные гаджеты. И именно в этом они видят причину таких изменений в быту россиян.

Фото: chelny-izvest.ru

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