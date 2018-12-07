Власти американского штата Калифорния обязали местных строителей устанавливать солнечные батареи на крышах всех новых домов, сообщают СМИ. Это первая подобная норма, принятая в США.
Отмечается, что требование об установке солнечных панелей начнет действовать в январе 2020 года. Она будет распространяться как на частные, так и на многоквартирные дома небольшой высоты. Правда, за исключением зданий, свет до которых не доходит из-за тени от расположенных рядом строений.
По всей видимости, новые правила для застройщиков приведут к подорожанию нового жилья в штате. С другой стороны, установка солнечных панелей позволит владельцам домов и квартир сэкономить на электроэнергии. В расчет берется то, что солнечный климат Калифорнии вместе с постепенно растущей эффективностью солнечных батарей позволить накапливать значительные объемы энергии.
Вполне возможно, что в качестве поставщика панелей и батарей для накопления солнечной энергии будет выбрана компания Tesla.
Фото: rodovid.me
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