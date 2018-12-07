Правительство столицы утвердило новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 января 2019 года, сообщает портал правительства Москвы.
Правительством Москвы приняты акты о пересмотре с 1 января 2019 года стоимости жилищных услуг, которые не менялись с 2017 года, говорится в сообщении. Утвержден новый тариф за содержание жилого помещения, в среднем он вырастет на 1 руб. 90 копеек. Рост взноса на капремонт составит 1 руб. 19 копеек.
Плата за коммунальные услуги в 2019 году останется в рамках установленных правительством предельных параметров. В частности, с 1 января увеличение составит 1,7%. А с 1 июля платеж вырастет не более чем на 4,8%.
Отмечается, что индексация, предусмотренная постановлением, обусловлена инфляцией и изменениями в налоговом законодательстве. В том числе тем, что с 1 января ставка НДС повышается до 20%.
Сообщается также, что тарифы в июле 2019 года пересматриваться не будут. Для москвичей будут полностью сохранены действующую систему мер соцподдержки граждан по оплате ЖКХ. В бюджете Москвы на цели соцподдержки граждан в части оплаты ЖКУ предусмотрено 46,6 млрд рублей.
Фото: neva. today
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