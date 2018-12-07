В Новой Москве сокращается объем предложения жилья на вторичном рынке. По оценками экспертов, с начала года объем предложения здесь сократился на 56,6%, с 4 тыс. до 1,7 тыс. объектов, информирует РБК.
Сокращение предложения риелторы объясняют высоким спросом и растущими ценами на жилье на присоединенных территориях. В основном на это повлияло открытие станций метро "Румянцево" и "Саларьево". Это заметно улучшили транспортную ситуацию в районе.
По словам генерального директора компании "Азбука жилья" Владимира Каширцева, граждане перестали пересматривать переезд в связи с открытием метро. Многие владельцы просто решили сдавать свое жилье в аренду.
"Такая тенденция характерна и для Старой Москвы. Здесь объем предложения на "вторичке" снизился по сравнению с начала года на 45%", - подчеркнул Владимир Каширцев.
Сокращение предложения влияет на цены. С начала года впервые после кризиса они выросли в среднем на 5%. Самые дорогие предложения сейчас сконцентрированы в Саларьеве. Здесь средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 133,9 тыс. рублей. Это наиболее высокий показатель по району. В тройку самых дорогих районов Новой Москвы также входят Коммунарка (131,8 тыс. руб.) и поселок завода Мосрентген (127,9 тыс. руб.).
Фото: lenta.ru
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