Большинство регионов России не решили проблем с дольщиками﻿

Проблемные объекты долевого строительства существуют в 68 регионах России, заявил в замглавы Минстроя России Никита Стасишин. Всего более 2 тысяч домов в России признаны проблемными объектами долевого строительства.

По словам чиновника, в стране за три квартала 2018 года только Воронежская область полностью решила проблему дольщиков в регионе по дорожным картам.

"Это единственный субъект, который вышел из числа регионов, где есть проблемные объекты", -подчеркнул замглавы Минстроя.

Напомним, что в октябре прошлого года президент Владимир Путин поручил разработать меры для поэтапного отказа от долевого строительства. В конце года правительство утвердило "дорожную карту" по замещению средств граждан банковским кредитованием и иными формами финансирования.для строительства многоквартирных домов.

Также известно, что с 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам. На них будут аккумулироваться средства граждан. Таким образом, застройщики не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ. Их будут кредитовать банки. Такие меры дадут дополнительные гарантии дольщикам.

Фото: realty.ria.ru

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