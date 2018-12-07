Проблемные объекты долевого строительства существуют в 68 регионах России, заявил в замглавы Минстроя России Никита Стасишин. Всего более 2 тысяч домов в России признаны проблемными объектами долевого строительства.
По словам чиновника, в стране за три квартала 2018 года только Воронежская область полностью решила проблему дольщиков в регионе по дорожным картам.
"Это единственный субъект, который вышел из числа регионов, где есть проблемные объекты", -подчеркнул замглавы Минстроя.
Напомним, что в октябре прошлого года президент Владимир Путин поручил разработать меры для поэтапного отказа от долевого строительства. В конце года правительство утвердило "дорожную карту" по замещению средств граждан банковским кредитованием и иными формами финансирования.для строительства многоквартирных домов.
Также известно, что с 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам. На них будут аккумулироваться средства граждан. Таким образом, застройщики не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ. Их будут кредитовать банки. Такие меры дадут дополнительные гарантии дольщикам.
Фото: realty.ria.ru
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