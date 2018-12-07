По словам супруги и по совместительству директора эстрадного артиста Марины Бандуриной, летом в их доме прохудилась крыша. Полил дождь и залил все электрощиты. Электричество переделали, а крышу просто залатали. По весне собирались укрепить капитально. И те, кто занимались электричеством, видимо, что-то не так сделали, считает супруга.
"На днях грянула оттепель. После включения подогрева, что-то коротнуло. Запах стоял, как при коротком замыкании. Вдруг слышу — что-то рушится. Побежала наверх, а там все полыхает. Коля спит, схватила его и вышвырнула с лестницы — полетел на улицу в одних трусах", — рассказывает Марина Бандурина.
Соседи помогли с одеждой. Бабушку Александру Сергеевну вывели, дочку Катю вывели, а внук Тимоша был в детском саду — это днем случилось. Газ успели перекрыть, чтобы не рвануло. Дом сгорел дотла.
Погорельцев приютили наши соседи: бабушка сейчас живет в одном доме, дочка с внуком — другом, Николай с Мариной в третьем. Теперь супругам придется снимать временное жилье. По их словам, дом застрахован не был.
Фото: dknews.kz
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