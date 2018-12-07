Минстрой утвердил понятия ветхого и аварийного жилья﻿

В российском законодательстве появится определение понятия "ветхий дом" и перечень его признаков, сообщает портал Минстроя.

Минстрой России предложил законодательно ввести понятие ветхих домов, а также разработал критерии для признания жилья аварийным или ветхим. Ведомство рассчитывает на то, что закон, уточняющий критерии ветхого и аварийного жилья, будет принят весной 2019 года.

В тексте проекта постановления отмечается, что аварийный дом признается непригодным для проживания, если состояние его несущих строительных конструкций или здания в целом, свидетельствуют об исчерпании несущей способности и опасности обрушения здания.

В проекте отмечается, что в случае, если дом не соответствует критериям аварийности, его нужно признавать ветхим.

По мнению законодателей, уточнения необходимы для того, чтобы окончательно подготовить правила, по которым будет происходить переселение из ветхого и аварийного жилья.

Фото: provoman.ru

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