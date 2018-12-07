92% новостроек в Москве покупают москвичи, 8% — иногородние, сообщает портал Стройкомплекса столицы. По словам заммэра города по строительству Марата Хуснуллина, основными покупателями первичного жилья в столичном мегаполисе остаются москвичи со стабильными доходами.
В трехлетней перспективе в Москве только по программе реновации запланирован ввод более 8 млн кв.м недвижимости ежегодно. В этом году будет введено порядка 3,5 млн кв.м. Это примерно столько же, сколько в прошлом, подчеркнул Марат Хуснуллин.
Из 3,5 млн кв.м примерно 600 000 кв.м. будет построено за счет бюджета. Часть своих излишков предприятие продает, но это не оказывает серьезного влияния на рынок.
Около 5000 человек сегодня уже переселяются из пятиэтажек. Людям не приходится ждать, когда построят стартовые дома. Жилищные условия они смогут улучшить уже сейчас. Задача — до конца года передать документы на новые квартиры еще 5000 человек. "У нас сейчас 295 стартовых площадок на 4,8 млн кв.м", — отметил заммэра.
Фото: msk.kp.ru
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