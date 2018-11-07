"Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) намерена разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты для коллекторских агентств. Это позволит повысить долю отдаваемой в работу коллекторам задолженности.
Ожидается, что через 2-3 месяца появятся стандарты для поставщиков коммунальных услуг, по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств.
По данным Минстроя, долги населения за услуги ЖКХ достигли 535 млрд рублей и практически не снижаются. При этом ежегодный прирост показателя задолженности по группе "население" достигает 20%, пишет «Коммерсант».
В настоящее время поставщики услуг ЖКХ передают коллекторам не более 5% от суммарной задолженности россиян. На досудебной стадии она находится на уровне 5-10%, на судебной стадии -15-20%.
По мнению некоторых экспертов, граждане не привыкли к вмешательству профессиональных взыскателей в эту сферу и привлечение коллекторов к сбору долгов по ЖКХ может вызвать социальную напряженность.
По данным Росстата, ежемесячные траты среднестатистической российской семьи на услуги ЖКХ составляют 5 038 тыс. руб. В среднем на коммунальные услуги уходит 11,4% семейного бюджета.
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