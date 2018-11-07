Боец ММА Джефф Монсон заступился за дольщиков Подмосковья

Известный боец MMA, недавно ставший депутатом гордумы Красногорска от «Единой России», пообещал заступиться перед властями за обманутых дольщиков подмосковного ЖК, информирует портал ЕРЗ. Он заверил, что расскажет об их проблеме губернатору Московской области Андрею Воробьеву и Президенту России Владимиру Путину.

Об этом Джефф Монсон по прозвищу «Снеговик», чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, а ныне красногорский депутат заявил на встрече с жителями возле недостроенных домов жилого комплекса «Квартал Европы» на ул. Школьная в Балашихе, где уже почти пять лет застройщик не может сдать 11 многоквартирных домов.

Напомним, что строительство ЖК «Квартал Европы» началось в июне 2013 года. Застройщик ООО «Элит Ком» (бренд ГК РОЭЛ) обещал сдать 11 корпусов шестиэтажных домов в 2015 году.

Активная фаза строительства ЖК «Квартал Европа» в Балашихе не ведется с 2016 года. Джефф Монсон пообещал жителям для решения их проблемы обратиться к правительству Московской области и лично к губернатору Андрею Воробьеву.

По его словам, необходимо довести до сведения, что инвестор продолжал продавать квартиры, брал на себя обязательства. Все должны об этом знать. «Я планирую рассказать об этой ситуации губернатору Московской области. В ходе нашей встречи будет поднята эта тема. Это мое реальное обещание», - подчеркнул Джефф Монсон.