Половина ипотечной задолженности является безнадежной﻿

Доля задолженности с просроченными более, чем на 90 дней платежами в России на сегодняшний день составляет менее 2% от общего объема ипотечной задолженности, говорится в исследовании компании "Талан". Для сравнения, во Франции этот показатель доходит до 5,3%, на Кипре 7,6%, в Греции достигает 13,5%.

Половина просроченной задолженности по ипотеке в России приходится на безнадежную с задержкой более 90 дней, а еще 42% относятся к технической с задержкой менее 30 дней.

Самые большие показатели объема просроченной задолженности по невыплаченным остаткам кредитов (более 2% от общего объема задолженности по жилищным ипотечным кредитам) отмечены в Москве, Карачаево-Черкесии, Чечне, Алтае и Бурятии.

Высокая доля "просрочки" в столичном мегаполисе связана с низким качеством заемщиков из других регионов, приобретающих жилье в столице. По мнению экспертов, в регионах задержки по кредитам обусловлены общим низким уровнем доходов населения.

Более или менее благополучно складывается ситуация с платежами по ипотечным кредитам с долей "просрочки" менее 0,5% в Орловской и Тамбовской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах. Стабильная ситуация в Республике Крым и г. Севастополь.