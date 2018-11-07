Наиболее активными покупателями недвижимости на рынке недвижимости на берегу Черного моря в октябре стали жители Москвы и Краснодара — 34,3% и 15,8% соответственно, информирует агентство недвижимости "Мандарин".
Покупателей из российской столицы в равной степени интересовала как "вторичка", так и новостройки в центре Сочи. Жители столицы Краснодарского края интересовались, в большей степени, вторичным жильем.
Почетное третье место заняли жители Барнаула, которые традиционно являются активными покупателями недвижимости в Сочи. В частности, в минувшем октябре они установили собственный рекорд, опередив даже покупателей из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, которые являются регулярными лидерами данного рейтинга.
Четвёртое место занимает Санкт-Петербург с долей в 9%. Жители Северной столицы больше всего интересовались объектами в Центральном и Лазаревском районах Сочи.
И, наконец, замыкают ТОП-5 наиболее активных покупателей недвижимости жители Самары. Доля клиентов из этого города составила 5,8%.
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