Жителей Сан-Франциско оштрафовали на $2,2 млн за сдачу жилья

Суд Сан-Франциско оштрафовал двух жителей за незаконную сдачу жилья в аренду на Airbnb на $2,25 млн, сообщает портал TechCrunch.

Жители города впервые выступили против Airbnb ещё в 2014 году. Тогда они называли сервис причиной завышенных цен на квартиры и комнаты. В частности, по условиям договора, хозяева жилья могли беспрепятственно выселять арендаторов по своему желанию. Например, чтобы сдавать его туристам или сотрудникам крупных компаний.

Так и произошло в 2014 году, когда Даррен и Валери Ли выселили постояльцев из всех своих квартир и домов, чтобы сдавать недвижимость на Airbnb. И занимались они этим без лицензии. В итоге через год получили штраф на $276 тыс. с запретом на аренду жилья.

В ходе нового судебного разбирательства было установлено, что в первые 11 месяцев после приговора Ли нарушили запрет более 5000 раз, а их прибыль составила около $700 тыс.

По решению суда, жители города Валери и Даррен Ли, которые владеют в общей сложности 14 объектами жилой недвижимости, были оштрафованы на $2,25 млн. Помимо этого суд запретил им краткосрочную сдачу жилья по меньшей мере до мая 2025 года.