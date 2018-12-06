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Лайма Вайкуле продает свой особняк в Юрмале﻿

Недвижимость

Лайма Вайкуле продает свой роскошный особняк в Юрмале. По информации СМИ, звезда советской эстрады продаст элитную недвижимость в этом курортном латвийском городе.

Вайкуле планировала осуществить сделку еще 9 лет назад. Но до этого времени покупателя, который мог бы позволить себе роскошный дом певицы, попросту не находилось.

Однако теперь ситуация может измениться. Певица не раз заявляла, что счастливо живет в Юрмале, имея там роскошный особняк. О грядущей продаже недвижимости рассказал Андрей Латковский, с которым певица живет с 1978 года.

По словам Латковского, раньше интерес к имуществу проявляли многие. Но только сейчас его продажа стала реальной. Причем подобная недвижимость стоит немалых денег.

Сообщается, что площадь особняка составляет 400 кв. м. Участок равен 2 тысячам квадратных метров. Элитный коттедж вмещает в себя шесть жилых комнат. На участке есть также бассейн и баня. Отмечается, что вся мебель изготовлена из натуральных материалов.

Лайма Вайкуле уже неоднократно говорила о том, что не имеет склонности привязываться к вещам и может легко продать дом вместе со всей мебелью. Будет ли Вайкуле приобретать новую недвижимость взамен особняка, который сейчас продаёт, пока не ясно.

Фото: simkr.ru

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Темы жилье юрмала продажа особняк вайкуле недвижимость
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