Эрнст потерял роскошный замок в Ганновере﻿

Наследный принц Эрнст Август Ганноверский и его жена, дизайнер русского происхождения Екатерина Малышева и лишились роскошного замка в Германии, пишет издание "Дни.ру". Принц продал фамильный замок Мариенбург всего за один евро.

Сообщается, что дворец расположен недалеко от Ганновера. Его часто сравнивают со знаменитым замком Нойшванштайн. Принцу Эрнсту достался замок Мариенбург вместе с многомиллионным наследством от своего отца принца Эрнста Августа V Ганноверского, который был главой Ганноверского королевского дома.

Сейчас принц Эрнст продал свой замок в связи с тем, что старинное здание требует основательного капитального ремонта. Владелец наследного имущества оказался не готов вкладывать огромные деньги в резиденцию. В итоге он передал замок в собственность государству. Правда, при условии, что власти дадут деньги на реставрацию.

Работы по восстановлению замка должны начаться в 2020 году. На это планируется потратить 27 миллионов евро. Во дворце хотят обустроить музей и отель.

Издание напоминает, что русский дизайнер и ганноверский принц сыграли свадьбу еще в 2017 году. Теперь Малышева носит титул Ее Королевское Высочество принцесса Ганноверская.

Фото: delonablago.ru

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