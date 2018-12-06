Большая часть подмосковных коттеджей морально устарела — эксперты﻿

Порядка 80% лотов на вторичном рынке загородного жилья Подмосковья морально или физически устарели, говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость". Это отражается, прежде всего, в архитектуре, размерах и материалах строительства. А также в планировках и инженерном оснащении.

Эксперты отмечают, что владельцу несовременного дома в Подмосковье стоит быть готовым к его продаже со скидкой от 50% до 90%. А может быть даже и сносу за собственные средства с последующей реализацией земельного участка.

По словам директора Департамента загородной недвижимости "ИНКОМ-Недвижимость" Антона Архипова, современный загородный дом — это, прежде всего, дом гармоничный. Надо смотреть, как его размер соответствует размеру участка, архитектура гармонирует с другими строениями. Это касается и отделки, и ландшафтного дизайна.

"Типичный образец устаревшего дома - это построенный на шести сотках четырехэтажный кирпичный коттедж площадью свыше 600 кв. м с дизельным или дровяным отоплением. Здесь очевиден чрезмерный метраж, избыточная этажность, несовременные инженерные технологии. Чаще всего к этому добавляется вычурная архитектура, например, башни, колонны и прочее. Подобные строения активно возводились в 90-х годах, когда некоторые люди получали первые большие деньги и таким образом старались подчеркнуть свой статус", — подчеркнул Антон Архипов.

Фото: topdom. info

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