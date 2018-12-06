Нормативы для общежитий и хостелов изменились﻿

В России 6 декабря вступают в силу новые правила проектирования общежитий и хостелов, сообщает РИА-Недвижимость. Утвержденный Минстроем свод правил касается как проектов нового строительства, так и реконструкции или капитального ремонта.

Правила корректируют нормативы жилой площади на одного проживающего в общежитии. Так, если раньше полагалось не менее 6 квадратных метров на человека, то теперь требования зависят от категории жильцов. Для общежитий рабочих и служащих минимальная жилая площадь по-прежнему должна составлять не менее 6 квадратных метров, для студентов — 7,5. Аспирантам полагается целых 10 "квадратов".

Новый свод правил устанавливает максимальное число проживающих в комнате общежития. Теперь оно ограничено тремя людьми. Если же срок проживания не превышает трех месяцев, в комнате можно разместить и четверых.

Площадь семейных комнат должна быть не меньше 12 квадратных метров, кухня — не менее 5 кв.м, плюс отдельный санузел. По новым правилам в квартирном блоке должно быть не более двух комнат.

Хостелы теперь должны иметь изолированный вход с улицы. В зависимости от уровня предоставляемых услуг и материально-технической оснащенности все хостелы делятся по категориям: "без звезд", "одна звезда", "две звезды".

Фото: miit.ru

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