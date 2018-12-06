Компания "Курорт Ливадия" Константина Малофеева стала победителем торгов по продаже санатория "Ливадия". Это следует из аукционной документации, сообщает РБК.
На торгах компания Малофеева подняла стартовую цену на 113 млн. руб. и заплатит за крымский санаторий 509,6 млн. руб.
Всего на аукционе были проданы все здания на территории санатория площадью почти 30 тыс. кв.м с оборудованием и мебелью. При этом земельный участок санатория площадью 3,5 га не продавался.
Бизнесмен планирует снести советские постройки лечебницы и построить "курорт мирового уровня, в том же архитектурном стиле, что и дворцовый ансамбль. По словам Малофеева, курорт сохранит кардиологическую лечебную направленность.
Сообщается, что на проданной территории находятся три объекта культурного наследия. Их победитель торгов должен сохранить. Прежде всего, это "прачечная с комнатой для утюга" и "Дом свитский", в которых находятся лечебные корпуса. А также "Малый служебный дом", который используется под спальный корпус.
Напомним, что территория санатория примыкает к Ливадийскому дворцу — бывшей южной императорской резиденции. В 1945 году именно в Ливадийском дворце прошла Ялтинская конференция.
Фото: krumkrumkrum. ru
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