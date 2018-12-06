Инвесторы построят восемь заводов и комбинатов в Новой Москве﻿﻿

Инвесторы хотят построить восемь заводов на присоединенных территориях. Об этом говорится в сообщении столичного Стройкомплекса.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, в настоящее время рассматривается возможность возведения этих объектов. В том числе планируется строительство мясокомбината, молокозавода, завода специй и домостроительного блочного комбината.

Инвесторы совместно с городскими властями подыскивают земельные участки под строительство новых заводов и фабрик. Чиновник добавил, что столичные власти почти не согласовывают новые проекты строительства жилья на присоединённых территориях.

Как говорится в сообщении портала Стройкомплекса, по уже утверждённым правилам землепользования и застройки, в ТиНАО можно построить около 18 млн кв.м жилья.

«Этого достаточно. Сейчас мы в основном рассматриваем и согласовываем проекты строительства коммерческой недвижимости или производственных объектов с местами приложения труда", - подчеркнул Владимир Жидкин.

Фото: urbanlook.ru

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