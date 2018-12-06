Российские курорты с каждым годом все больше приспосабливаются к приему отдыхающих в зимний сезон. Судя по опыту прежних лет, цены на квартиры на главных курортах страны в новогодние праздники поднимаются в 1,5-2 раза, говорится в исследовании компании "Мир квартир".
Крым становится с каждым годом все популярнее как место для новогодних каникул. Например, можно пойти с экскурсией по горам и каньонам, изучить древние пещерные города. Или продегустировать вина, поправить здоровье лечебными грязями, заняться спортом и покататься на лыжной или санной трассе на Ангарском перевале.
По мнению экспертов, на южном берегу Крыма цены в праздники поднимутся до 3000-4000 рублей в сутки. Для сравнения, материковые курортные города черноморского побережья также поднимут цены на съемное жилье на предстоящие новогодние каникулы.
Так, в Сочи по уже заведенной традиции стекаются и любители спокойного отдыха на природе, и туристы-походники, и горнолыжники. За комфортабельное однокомнатное жилье здесь просят 3000-6000 рублей в сутки и порядка 8000-12 000 рублей за "трешку".
Фото: perekop.ru
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